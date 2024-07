Syrische Kriegsverbrecher im Ausland verhaftet

Im Jahr 2012 sollen die Festgenommenen an der gewaltsamen Niederschlagung einer Demonstration in einem Stadtteil der Hauptstadt von Damaskus beteiligt gewesen sein, bei der mindestens sechs Menschen starben. Die deutsche Bundesanwaltschaft wirft den fünf in Deutschland festgenommenen Beschuldigten die Tötung und versuchte Tötung von Zivilisten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor.