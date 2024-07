Hier ist Tanken wieder teurer geworden

Anstieg in Kroatien deutlicher

Noch deutlicher ist der Anstieg in Kroatien, wo die regulierten Preise anders als in Slowenien an allen Tankstellen gelten. Benzin verteuerte sich um 11 Cent auf 1,54 Euro pro Liter. Diesel kostet nun 1,45 Euro, um 8 Cent mehr als bisher, wie die kroatische Regierung bekannt gab. Die Preise bleiben ebenfalls die nächsten zwei Wochen gültig.