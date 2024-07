Ferienstart und ELF: Geduldsprobe für Autolenker

Auch Electric Love wird zur Geduldsprobe

Hunderttausende Fans von elektronischer Tanzmusik werden ab Mittwoch bereits in Salzburg erwartet. Beim Electric Love Festival am Salzburg Ring reisen die meisten Festivalbesucher über die A1-Westautobahn, Auf- und Abfahrt Thalgau, die Wolfgangsee-Bundesstraße (B158) sowie die Enzersberg Landesstraße an. Lange Staus und Verzögerungen würden nicht ausbleiben. Thomas Haider, Verkehrsexperte des ARBÖ, sagt: „Wer die Möglichkeit hat, sollte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen. Vom Hauptbahnhof Salzburg verkehrt ein kostenloser Shuttle Bus zum Festivalgelände. Das ist meist weniger stressig und erlaubt auch alkoholische Getränke am Festival zu konsumieren.“