„Make Europe great again“: EU vor rechtem Abgrund?

Am Montag übernahm Ungarn den EU-Ratsvorsitz – und damit ausgerechnet jene Regierung, die in Brüssel am häufigsten blockiert. Der offiziell angekündigte Slogan Ungarns – angelehnt an Donald Trump – „Make Europa great again“ demonstriert Ungarn eindrucksvoll, was sie von der EU hält, nämlich eigentlich sehr wenig.