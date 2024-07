Den Wörthersee schwimmend sicher überqueren

34 Prozent aller Kinder in Österreich können nicht schwimmen, am Wörthersee kann man es lernen. Am Samstag findet in Klagenfurt zum 14. Mal die Veranstaltung „Schwimmen statt Baden“ statt, auf einer Strecke von 1200 Metern können 600 Personen mit Schwimmhilfe sicher den Wörthersee überqueren.