Österreich vs. Türkei: „Wir schauen getrennt“

Letztlich spielen zwei Heimaten gegeneinander

Viel Zeit eine mögliche Niederlage zu verdauen hat die in Österreich geborene Türkin nicht. Am Mittwoch fliegt sie auf Urlaub. Schreier scherzhaft: „Kann sein, dass du da im gleichen Flieger wie das türkische Team sitzt.“ „Ich schaue mir das Viertelfinale der Türken in Istanbul an“, erwidert Feride lachend. Die Spannung vor dem Match ist also in der Beziehung spürbar. Doch beide sind sich letztlich doch in einem Punkt einig: „Egal, wer gewinnt – beide Teams spielen eine tolle Europameisterschaft.“ Und Feride abschließend: „Eigentlich kann ich ja nur gewinnen, schließlich spielen meine beiden Heimaten gegeneinander.“