Zwei zusätzliche MR-Geräte verkürzen Wartezeit

Maximal 20 Werktage sollte die gesetzlich fixierte Wartezeit auf einen Termin für eine Magnetresonanztomographie auf „Krankenschein“ betragen. Im Burgenland mussten sich Patienten zuletzt sogar bis zu neun Wochen auf einen Termin in einem der fünf Standorte – ein Institut im Bezirk Neusiedl am See, jeweils eines im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt sowie den Kliniken Oberwart, Güssing und Kittsee – gedulden.