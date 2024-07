„Schnallen uns auch nicht erst bei Gefahr an“

Die Integration von Erneuerbaren erfordere zudem viele Eingriffe ins Netzsystem, da wir die benötigten Netzkapazitäten noch nicht haben. Im Vorjahr waren an mehr als 200 Tagen Eingriffe in den Kraftwerksplan notwendig, vermeldet die Austrian Power Grid (APG). In Deutschland waren es um viele mehr: Im Jahr 2022 waren es 12.000 Eingriffe, erzählt Saurugg und im vergangenen Jahr waren es über 15.000. Permanente Eingriffe erhöhen die Fragilität des Systems: „Das ist wie beim Menschen, wenn ich permanent unter Stress unterwegs bin, ist die Gefahr, dass ich krank werde, hoch. So ähnlich kann man sich das beim Stromnetz vorstellen.“