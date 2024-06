Schwerer Motorradunfall: Mann rutscht unter Lkw

Gegen 10.15 Uhr lenkte ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt sein Motorrad auf der Gemeindestraße von Humtschach kommend in Richtung Edling, Gemeinde Eberndorf, Bezirk Völkermarkt. In einer Linkskurve verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, kam ins Rutschen und geriet in Seitenlage.