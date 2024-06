„Neue“ Bregenzer mit extrem viel Tempo

Über den guten ersten Test freute sich auch Sportdirektor Predrag Zivanovic – der maßgeblich für die Kaderplanung verantwortlich ist – freute. „Es war harte Arbeit. Aber wir haben es geschafft, sehr viele Spieler mit hoher Qualität zu uns zu holen. Viele davon aus Vorarlberg.“ So glänzten in Halbzeit zwei etwa die Ex-Dornbirner Lars Nussbaumer, Marcel Krnjic und Raul Marte, sowie Ex-Altacher Johannes Tartarotti und Ex-Austrianer Jan Stefanon Seite an Seite. Und das in sehr hohem Tempo. Was von Coach Van Acker auch lautstark von der Seitenlinie gefordert wurde. Lange will der Belgier seine Spieler nicht am Ball sehen, schnelle Pässe in die Tiefe dagegen schon.