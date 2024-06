Leben für die Feuerwehr: Hilfsbereitschaft zählt

Welche Einsätze unvergessen sind

Besonders prägend waren für ihn die ersten Ausrückungen als junger Feuerwehrmann. Unvergessen: Ein Autounfall mit Todesopfer. „Ich bin damals ein langsamer Autofahrer geworden.“ Wenn Feuerwehrmänner an vorderster Front mit Schicksalsschlägen konfrontiert werden, habe man schon zu knabbern, meint er nachdenklich. Bei manchen Einsätzen gehen die Kameraden körperlich und auch mental an ihre Grenzen. „Die Hochwassernächte in der 2010er-Jahren haben uns gefordert. Das kam in Wellen mit bis zu 40 Einsätzen pro Nacht“, erinnert sich Kommandant Norbert Martinek.