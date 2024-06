Mordprozess um Leon: So entscheiden Geschworene

Selten erregten ein Kriminalfall und der folgende Schwurgerichtsprozess so großes Interesse in der Öffentlichkeit wie der Fall Leon. Am 17. Juli und am 1. August kommt ganz normalen Tirolern am Landesgericht Innsbruck die entscheidende Rolle zu, über Schuld oder Unschuld zu urteilen. Wir blicken daher hinter die Kulissen der Laiengerichtsbarkeit.