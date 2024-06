Bla Bla in Weingärten und ein spezielles Kochbuch

Das Klagenfurter Weingut Hudelist verwandelte sich am Freitag in eine riesige Partylocation. Denn die Stadtrichter luden Freunde, Gönner und Unterstützer zum „Bla Bla beim Hudelist“. Wenn die „Stadtrichter zu Clagenfurth“ einladen, dann kommen alle gerne. Nicht nurMilitärkommandant Philipp Eder gesellte sich in die Weingärten hinter Klagenfurt, sondern auch Bischof Josef Marketz, der mit SP-Grande Dame Gaby Schaunig bei einem fruchtigen Gläschen über Gott und die Welt plauderte.