Krasavice: „Sorry, Dr. Sommer, das war kein Sport“

„Der Beitrag befasst sich in verschiedenen Facetten mit dem Po als aktuellem Schönheitstrend in der Gesellschaft, unter anderem mit der Frage an die Leser: ,Will ich das?‘“, teilte eine Sprecherin demnach mit. Krasavice stehe für ein berühmtes Beispiel und Befürworterin des Trends, weshalb auch sie abgebildet worden sei.