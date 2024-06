Stan Wawrinka erhält Wildcard für Olympia!

Erster Anwärter für zweite Wildcard ist Andy Murray

2008 hatte er gemeinsam mit Roger Federer im Doppel die Goldmedaille gewonnen, in Rio de Janeiro und Tokio war er verletzungsbedingt nicht vertreten. Erster Anwärter für die zweite Wildcard ist der zweifache Olympia-Sieger Andy Murray. Der 37-Jährige hatte 2012 in London und vier Jahre später in Rio Gold im Einzel gewonnen. Aktuell befindet er sich im Aufbautraining nach einem Eingriff am Rücken.