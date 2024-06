Sorgen vor Privatisierung des Toscanaparks wachsen

Forderung nach Einsicht in Verträge

In zahlreichen Gesprächen mit Vertreten des Landes sowie der Hotelerrichtungsgesellschaft hat man ja stets betont, der Park bleibt öffentlich. Von einer Privatisierung ist nie die Rede gewesen. Eine transparente Einsicht in die Verträge wurde bis heute verwehrt“, poltert der pinke Stadtpolitiker.