Spielberg: „Dieses Problem haben wir nicht mehr“

Die Regenschauer haben sich schnell verzogen. Bevor es auf dem Red Bull Ring am Freitag bei den ersten Trainings und dem Sprint-Qualifying auf dem Asphalt so richtig heiß wird, zeigte sich die Sonne am Donnerstag über der Rennstrecke im Murtal. Beste Bedingungen für die Tausenden Fans, die es gar nicht erwarten können, dass die Ampeln auf Grün schalten.