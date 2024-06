Spielberg macht sich hübsch für die Formel 1

Vorfreude, Aufregung und ein Hauch von Nervosität lagen gestern in Spielberg in der Luft. Der Red Bull Ring putzt sich zwar schon seit eineinhalb Wochen für die wichtigste Veranstaltung des Jahres heraus, doch der Formel-1-Tross bezog erst in den vergangenen 48 Stunden seine Positionen in der Boxengasse und im Fahrerlager. Weil der dichte Rennkalender einen Großteil des Personals und des Equipments noch bis Sonntagabend an Barcelona gefesselt hatte.