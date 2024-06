Bei Bergtour 70 Meter abgestürzt: Österreicher tot

Ein Österreicher ist am frühen Mittwochnachmittag bei einer Bergtour in Südtirol tödlich verunglückt. Der 49-Jährige, der mit seiner Frau unterwegs war, ist beim Abstieg offenbar ausgerutscht und 70 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe gestürzt. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.