Formel-1-Spektakel: Ansturm auf Spielberg geht los

Das Mega-Event des Jahres in der Steiermark steht bevor: Rund 300.000 Formel-1-Fans werden an diesem Wochenende wieder beim Großen Preis von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg erwartet. Die Organisation der An- und Abreise ist ein logistischer Kraftakt, der inzwischen zwar gut erprobt ist, den Besuchern aber dennoch etwas Planung und oft auch Geduld abverlangt.