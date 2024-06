EM-Krimi versäumt: Heli holte Verletzte vom Berg

Als Österreichs Euro-Helden am Dienstag im Spiel gegen die Niederlande zum finalen Schlag ansetzten, waren Bergretter und die Crew des Notarzthubschraubers „Martin 3“ in Steinbach am Attersee höchst konzentriert: Eine Alpinistin stürzte beim Abstieg vom Schoberstein und musste per Seil geborgen werden.