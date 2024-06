Offiziell! Sturm Graz schnappt sich Defensiv-Juwel

Die Tinte ist trocken! Malic gilt als großes Talent und ist in der Verteidigung variabel einsetzbar. Der slowenische U19-Nationalspieler hat in Graz einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Bei der SV Ried hat er es aus dem Nachwuchsteam in den Profi-Kader geschafft und in der vergangenen Saison 29 Einsätze in der zweiten Liga absolviert.