Felssturz: Fähre soll bis zum Ferienstart ablegen

Tourismus-Hotspot am Südufer

100.000 Radfahrer sind jährlich auf der Südseite des Donauradweges in der Wachau unterwegs. 40 Prozent des gesamten Radtourismus in der Wachau finden am Südufer statt, so Mario Pulker, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer NÖ, und ergänzt: „Daraus kann man sehen, wie wichtig es ist, den Donauradweg so schnell wie möglich wieder durchgehend befahrbar zu machen.“ Auf der Südseite der Donau in der Wachau gibt es 114 Nächtigungsbetriebe mit 409 Zimmern und 1887 Betten.