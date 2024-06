„Ausgestorbener“ Falter im Ländle wiederentdeckt

So etwas gibt es in Biologenkreisen nicht alle Tage zu feiern: Erstmals seit dem Jahr 1919 ist der Schmetterling „Weißer Waldportier“ in Vorarlberg wieder nachgewiesen worden. Der Fund in einem Wald oberhalb von Dornbirn gelang einer Teilnehmerin am Citizen-Science-Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ im vergangenen Juli, wie die Stiftung „Blühendes Österreich“ am Dienstag berichtete. 25.000 Hobby-Schmetterlingsbeobachter haben vergangenes Jahr an die 124.000 Falter dokumentiert.