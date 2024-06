„Zeiten, in denen Kunde König ist, sind vorbei“

Wie Dobcak erklärt, läge für Betriebe viel Mühe dahinter, Mitarbeiter zu bekommen. Das heiße auch, dass man die Arbeitsbedingungen verbessern muss, die Mitarbeiter unterstützt und wertschätzt. Bei unangenehmen Gästen müsse man auch einmal Stopp sagen: „Der Gast kauft die Dienstleistung und nicht den Menschen. Ich erwarte mir eine klare Unterstützung der Unternehmer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, wenn ein Gast blöd kommt. Dann sollte der Unternehmer oder der Restaurantleiter das Gespräch führen. Wenn es sich nicht zum Guten wenden lässt, dann muss man sich vom Gast einfach verabschieden. Man findet heute schwieriger Mitarbeiter als Gäste.“



„Man hat Jugend Perspektive genommen“

Der Fachkräftemangel an sich, sei eine „traurige und interessante Melange“ zugleich, erklärt Dobcak. Grundsätzlich gäbe es eine Änderung in der Wahrnehmung zum Thema Arbeit an sich. „Ich habe schon Verständnis dafür, dass die Jugend sagt, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass man sich niemals Eigentum leisten kann. Was soll ich dann 100 Stunden in der Woche arbeiten? Ich reduziere meinen Anspruch und genieße das jetzt.“ Man habe der Jugend die Perspektive genommen und das sei die Verantwortung der Politik der letzten zehn Jahre, so Dobcak sichtlich erzürnt. Früher habe man etwas erreicht, wenn man sich angestrengt hat, heute seien die Chancen sehr gering. Hier müsse man entgegenwirken.