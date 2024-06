Vorarlberger Kinder sollen besser lesen lernen

Die Fähigkeit, Texte zu lesen und zu verstehen, sollte für Kinder ab der fünften Schulstufe eigentlich selbstverständlich sein – ist es aber in vielen Fällen nicht. Deshalb verstärkt das Land Vorarlberg gemeinsam mit der Bildungsdirektion die Bemühungen, die Lesekompetenz bei jungen Vorarlberger Schülern und Schülerinnen weiter zu fördern. So wird im kommenden Jahr die Initiative „Das kleine Ehrenamt – Generation L – Wir lesen vor!“ gestartet. Dabei können Kids „Vorlesepunkte“ sammeln, die in einem eigenen „Pass“ festgehalten und am Ende des Schuljahres an die Bildungsdirektion übermittelt werden. Geehrt werden die kleinen ehrenamtlichen Lesepaten für ihre engagierte Teilnahme dann im Rahmen eines Danke-Fests.