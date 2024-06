Weitspringer Ayodeji fliegt wieder in der Heimat

Der 21-jährige Fußacher war vorigen August mit einem Stipendium in die USA übersiedelt, wo er an der University of Cincinnati Computer Engineering studiert. „Definitiv kein leichtes Studium“, erzählt „Tosin“, der für „Cincinnati Bearcats“ Bewerbe bestreitet, in diesem Jahr seine 100-Meter-Bestmarke auf 11,08 Sekunden drücken konnte und im Weitsprung eine Saisonbestleistung von 7,38 Meter zu Buche stehen hat.