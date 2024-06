Schwärzler in Mailand bereits in der Quali raus

Nachdem das Quali-Erstrundenmatch des 18-Jährigen gegen Lokalmatador Raul Brancaccio (ATP-Nr. 377) am Sonntag nach einem Break wegen Regens bei 1:2 im ersten Satz abgebrochen werden musste, geriet der Vorarlberger am Montagmorgen 1:3 in Rückstand. Doch der ÖTV-Youngster blieb locker und stellte rasch auf 3:3. Allerdings wurde er sofort ein weiteres Mal vom 27-jährigen Italiener gebreakt, der daraufhin auf 5:3 davonzog. Aber Joel behielt erneut die Nerven und sicherte sich mit vier Games in Folge Satz eins nach 58 Spielminuten mit 7:5.