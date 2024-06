Netanyahu: Nur Hamas lehnt ein Gaza-Abkommen ab

Truppen an Grenze zum Libanon

In einigen Wochen könnte ein Teil der Streitkräfte nach Norden verlegt werden und damit in das Grenzgebiet zum Libanon, in dem sich Israels Heer und die libanesische Hisbollah-Miliz ständig beschießen. Erreicht werden soll, dass sich die Miliz wieder hinter den Litani-Fluss zurückzieht, so wie es eine UNO-Resolution vorsieht. Israel sei notfalls aber auch zu einem größeren Militäreinsatz bereit, sagte Verteidigungsminister Yoav Gallant.