Trauer im Innviertel: „Werden Lukas nie vergessen“

Es war ein fataler Sturz, der am Sonntag einen ganzen Ort im Innviertel in Trauerstimmung versetzte. Denn ein erst 18-jähriger, beliebter Bursch war am Rande eines Sonnwendfeuers auf einem Motorrad tragisch ums Leben gekommen. „Wir werden Lukas nie vergessen“, trauern Freunde und auch sportliche Begleiter des Unfallopfers.