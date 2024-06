St. Gilgen: Zwei Pkw-Unfälle binnen kurzer Zeit

Mann aus Pkw geschleudert

Wenige Stunden später kam dann aus nach ungeklärter Ursache ein Lenker in der Nacht auf Sonntag in St. Gilgen mit seinem Auto von einer Straße ab. Der Pkw blieb in einer Böschung hängen. Die Freiwilligen Feuerwehr St. Gilgen rückte aus, barg den Pkw und rettete den verletzten Lenker aus einem knapp 30 Meter entfernten Bachbett. Das Rote Kreuz kümmerte sich um ihn.