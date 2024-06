Fünfter München-Triumph für Andreas Gabalier

Nicht weniger als fünf Mal hat Andreas Gabalier es also geschafft: Fünf Mal füllte der Steirer, der heuer im November 40 Jahre jung wird (dazu findet in der Grazer Stadthalle im November ein riesiger Festakt statt) das Münchener Olympiastadion. Diesmal mit Gastauftritten wie jenem von David Hasselhoff erfüllte sich der erfolgreiche Musiker am Samstagabend auch gleich einen Wunsch.