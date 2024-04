Willi Gabalier: Wetter und ein wacher Geist

Mit den Antiquitäten, die Moderator und Kunsthistoriker Willi Gabalier gemeinsam mit Experten in seiner Servus TV-Sendung „Bares für Rares“ schätzt, könnte er wohl schon ein Museum füllen. Kein Relikt aus alten Zeiten ist für ihn das lineare Fernsehen. Auch wenn er hin und wieder selbst mal „on demand“ schaut, findet der vielseitig Interessierte – wenn er Zeit hat – genügend TV-Formate, die ihn reizen. „Nachdem ich ein sehr kritischer Fernsehkonsument bin, schaue ich wirklich nur das, was mich interessiert. Einfach nur dahin schauen, damit die Zeit vergeht, dafür ist mir die Zeit zu kostbar. Ich sehe meistens Sendungen, bei denen ich was lernen kann“, so Gabalier.