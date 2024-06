Stich in den Bauch: 15-Jähriger in Park attackiert

Eigentlich hatte sich ein 15-Jähriger bloß mit einem Freund (17) in einem Park in der Nähe der Mariahilfer Straße in Wien treffen wollen. Doch was dann geschah, dem kann man kaum Glauben schenken. Ein Unbekannter soll auf die beiden Burschen plötzlich zugegangen sein und den jüngeren mit einem Messer in den Bauch gestochen haben! Das Opfer wurde ins Spital gebracht.