Abgelenkt: Pärchen krachte mit Moped gegen Auto

Ein Moment der Unaufmerksamkeit wurde am Samstagnachmittag zwei Jugendlichen im Tiroler Unterland zum Verhängnis: Ein 15-jähriger Bursche, der in Begleitung eines Mädchens (14) war, fuhr mit seinem Moped in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) auf einer Gemeindestraße, als er gegen einen stehenden Pkw krachte. Das junge Pärchen erlitt dabei Verletzungen.