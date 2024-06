Ältester Gesangsverein Österreichs wird 190 Jahre!

Aber der Chor fing wieder zu wachsen an, neue Sänger kamen dazu – wie das jüngste Mitglied Marcel Payer. „Mich hat mein Bruder Thomas dazu geholt. Es ist die Kameradschaft, die mir taugt!“, so der 18-Jährige. Am kommenden Samstag feiert der MGV 1834 Gmünd in der Lodronschen Reitschule sein einzigartiges Jubiläum.