Wo steirische Absolventen besonders glänzten

Im Mai schrieben etwa 2900 steirische Maturanten die Zentralmatura – nun liegen die Ergebnisse auf dem Tisch. „Ich habe alles Einser“, erzählt Nikolaus Haslmayr, Absolvent am Akademischen Gymnasium Graz. Besonders im Fach Deutsch ist er damit nicht alleine: Nirgendwo in Österreich wurden so viele „Sehr gut“ bei der schriftlichen Matura in den AHS erzielt wie in der Steiermark.