Red Bull Salzburg holt Goalie von RB Leipzig

Große Vorfreude

Blaswich verspürt bereits eine große Vorfreude: „Für mich ist es wichtig, die Ziele des Klubs zu verfolgen und zu erreichen, es geht um Titel. Dazu werde ich all meine Erfahrung einbringen und meinen Teamkollegen auf und neben dem Platz zur Seite stehen. Ich möchte, dass wir in der Kabine ein super Team sind, weil dort fängt es an. Und ich möchte, dass wir am Platz ans Limit gehen, denn nur so kann man große Ziele erreichen, und da haben wir beim FC Red Bull Salzburg viel vor.“