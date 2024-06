Baerbock reist nach Israel und in den Libanon

Am Dienstagabend geht es in den Libanon weiter. Baerbock will in Beirut mit Ministerpräsident Najib Mikati sprechen – beispielsweise über die angespannte Lage an der Grenze zu Israel. Das israelische Militär hat kürzlich Pläne für eine Offensive im Libanon abgesegnet und damit Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts geschürt. Die Hisbollah greift Israel derzeit immer wieder mit Raketen an.