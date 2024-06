Wenn die Familie zu einem Krisenherd wird

Zudem befinden sich immer mehr Eltern in schwer belasteten Situationen. Die Erschöpfung und Anfälligkeit für Krisen sei in den 373 vom Familiendienst im Vorjahr ambulant begleiteten Familien deutlich angestiegen, weiß Simon Burtscher-Mathis von der Geschäftsleitung. Zudem würden dringend notwendige Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie fehlen. Die Folgen sind fatal: Die Überforderung der Eltern wird noch verstärkt, Kinder müssen länger in einem hoch belasteten familiären Umfeld bleiben. Damit gehen oft auch schlechtere Bildungschancen, gesundheitliche Probleme, Scham und sozialer Ausschluss einher.