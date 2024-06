„Celine Dion nannte ihre Krankheit ,meine Lüge’“

Sie leidet am sehr seltenen Stiff-Person-Syndrome, einer schweren neurologischen Erkrankung, die die Muskeln versteift: „Es hat in Wahrheit schon vor 17 Jahren begonnen, da hatte ich die ersten Krämpfe in den Stimmbändern“, erzählt die sichtlich geschwächte Dion im Film der Regisseurin Irene Taylor. Die mit dem Filmen für die Doku begonnen hatte, ohne zu wissen, was in dem Superstar wirklich vorging: „Sie nannte ihre Krankheit ,meine Lüge‘, weil sie sie lange vor der Öffentlichkeit geheim hielt. Im Laufe des Jahres, das ich mit ihr verbracht habe, hat sie dann den Willen gefunden, all das nach außen zu tragen, so viel von sich zu teilen, wie sie es zuvor noch nie getan hatte.“