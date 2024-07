Strauss auf Vereinssuche: „So ist der Fußball“

Ausgleich am Wolfgangsee

Als Trainingsausgleich geht der 23-Jährige Wake- und Windsurfen am Wolfgangsee. Urlaub gönnt er sich keinen mehr. Der Fokus liegt auf der Vorbereitung. Freilich schaut der Profi-Kicker auch die Europameisterschaft in Deutschland. Sein Favorit? „Deutschland. Sie haben jetzt diese Mentalität, dass sie es allen zeigen. Das ist so typisch mit der schlechten Vorbereitung. Jetzt herrscht eine Euphorie im eigenen Land, die Fans bringen Unterstützung und die nötige Klasse haben sie auch.“