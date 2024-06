Doppelschlag! Hartberg rüstet seine Offensive auf

So verstärkt Elias Havel den TSV, der Mittelstürmer dockt leihweise vom LASK in Hartberg an. Der U21-Teamspieler durchlief die Salzburg-Schule, bildete einst bei Liefering mit Sloweniens aktuellem EURO-Stürmer Benjamin Sesko die Doppelspitze. Dahinter lieferte Alexander Prass die Assists. Der 21-Jährige absolvierte 25 Pflichtspiele für den LASK in der Bundesliga und der Europa League.