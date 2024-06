Spatenstich für Heli-Stützpunkt Frauenkirchen

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nennt den Spatenstich einen „Meilenstein für die Gesundheitsversorgung in der Region“. Neun Piloten, vier Flugretter und 17 Notärzte werden künftig in Frauenkirchen in Bereitschaft sein. Auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern werden ein Hangar und Nebengebäude errichtet, gebaut wird nachhaltig und am aktuellsten Stand der Technik.