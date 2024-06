Serbien gleicht spät aus ++ Sainz vor Entscheidung

Slowenien und Serbien teilen sich am zweiten Spieltag die Punkte, Carlos Sainz will bald eine Zukunftsentscheidung treffen und Andy Murray muss nach seinem Jubiläumsauftritt verletzungsbedingt aufgeben – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 20. Juni.