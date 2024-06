„Habe das Vertrauen in die Justiz nicht verloren“

Stefan T. und sein Anwalt sehen deswegen einer Wiederaufnahme positiv entgegen: „Das kommt nicht oft vor, aber in diesem Fall rechnen wir uns hohe Chancen aus“, so Abwerzger. Auch sein Mandant zeigt sich hoffnungsvoll. Es ginge ihm dabei aber nicht um Haftentschädigung oder ähnliches. „Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Mir geht es darum, rehabilitiert zu werden, und ums Prinzip“, sagt der 48-Jährige gegenüber der „Krone“. Die Verurteilung zehre noch immer an ihm und seiner Familie – „Sowas wird man nie vergessen können.“