Ein einsamer Gipfel hoch über dem Liesingtal

Wir starten beim Bahnhof in Kalwang (755 m) und gehen durch Pisching zum Einstieg in den Wanderweg. Der Forststraße folgend sehen wir nach der ersten Rechtskurve am Waldrand die Markierungen. Über einen Steig kommen wir zu einer breiten Forststraße, der wir rund 2,3 km taleinwärts folgen.