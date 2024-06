Houthi versenkten Frachter mit Sprengstoffbooten

US-Armee zerstört zwei Houthi-Stellungen

Am Mittwoch hat die US-Armee am Mittwoch zwei Stellungen der Houthi im Jemen angegriffen. Neben einer Kommandozentrale habe in von der Miliz kontrollierten Gebieten eine Kontrollstation zerstört, erklärte das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando (CENTCOM) via X (vormals Twitter, siehe Posting unten).