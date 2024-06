Nach Kaltfront unbeständiges Wetter am Wochenende

Aus der Nacht heraus ist es am Samstag zunächst vor allem in der nördlichen Landeshälfte oft stark bewölkt, außerdem kann es gebietsweise noch teils kräftig regnen und örtlich auch gewittern. Tagsüber nehmen die sonnigen Anteile am Wettergeschehen zu. Allerdings muss dann wiederum besonders in Alpenhauptkammnähe und im Süden mit zunehmender Bewölkung und erhöhter Schauerneigung gerechnet werden, auch einzelne Gewitter können entstehen. Tageshöchsttemperaturen: 22 bis 29 Grad.