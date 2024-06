Makaken sind seit Hurrikan „Maria“ viel toleranter

Konkurrenzbetonte Gesellschaft

Rhesusaffen (Macaca mulatta) zählen zur Gruppe der Makaken und leben eigentlich in Asien, verwilderte Gruppen zudem in Florida und Puerto Rico. Ihren Status sichern sich vor allem die Männchen üblicherweise durch Schläge, Bisse und Reißen an Fell und Schwanz. „Sie sind bekannt dafür, dass sie in einer aggressiven, stark konkurrenzbetonten Gesellschaft leben“, sagte Mitautorin Lauren Brent von der britischen Universität Exeter.